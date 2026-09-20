Mahoba News: मकान व दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान

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गांव निवासी परशुराम अहिरवार मकान में ही किराना दुकान किए हैं। रात आठ बजे वह दुकान बंदकर घर के अंदर चले गए थे। इसी दाैरान दुकान में आग लग गई। देखते-ही-देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। आग की लपटे देख परिजन ने बाहर निकाल जान बचाई। शोर सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इसी दाैरान वहां से निकल रहे भाजपा नेता जितेंद्र मिश्रा ने अपने सहयोगियों व पुलिस को सूचना दी।कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझ सकी लेकिन तब तक किराना सामान, मकान में रखी स्कूटी, बाइक, कृषि उपकरण, कपड़े और गृहस्थी का सामान जल गया। पीड़ित ने बताया कि करीब दो लाख से अधिक की क्षति हुई है। घटना की सूचना राजस्व विभाग को दी गई है। पीड़ित ने पुलिस और राजस्व विभाग को सूचना देकर आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।