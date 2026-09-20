Mahoba News: नम आंखों से गणेश प्रतिमाओं का किया विसर्जन

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कस्बा कुलपहाड़ में 20 से अधिक घरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। यहां सुबह-शाम आरती के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम कराए गए। रविवार को सातवें दिन रामलीला मैदान के पास स्थापित गणेश पंडाल में कन्या भोज व भंडारे का आयोजन किया गया। मुढ़ारी गांव में घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को भक्तों ने गाजे-बाजे के साथ विदा किया। भक्तिगीतों पर थिरकते तालाब पहुंचे भक्तों ने गणेश प्रतिमा की आरती उतारी। विसर्जन के दौरान भक्तों की आंखें नम हो गईं।

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कुलपहाड़ (महोबा)। गणेशोत्सव को लेकर घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। कस्बा कुलपहाड़ में घरों में स्थापित प्रतिमाओं को सातवें दिन तालाब में नम आंखों से विसर्जित किया गया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे गूंजते रहे।