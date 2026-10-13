Mahoba News: अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मिली राहत राशि

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कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया। सीएम ने निर्देश दिए कि जनपदों में वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि से फसल क्षति से प्रभावित किसानों को ऑनलाइन पेमेंट और प्रतीकात्मक चेकों का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए। जिले में वर्षा, अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरण किए जाने के लिए युद्ध स्तर पर तहसीलों की ओर से फीडिंग का काम तत्काल किया जाए। यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी, पालिकाध्यक्ष संतोष चौरसिया, सीडीओ बलराम कुमार, नायब तहसीलदार विकास गोयल आदि मौजूद रहे।