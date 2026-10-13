फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Allegation of encroachment on Ambedkar Park land

Mahoba News: आंबेडकर पार्क की जमीन पर कब्जे का आरोप

Tue, 13 Oct 2026 12:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Allegation of encroachment on Ambedkar Park land
हमीरपुर। सुमेरपुर कस्बे के वार्ड नंबर 4 स्थित आंबेडकर पार्क की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। सोमवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर समिति के अध्यक्ष रघुवर प्रसाद बौद्धाचार्य के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भूमि को कब्जामुक्त कराने, आंबेडकर प्रतिमा स्थापित करने, बाउंड्रीवॉल बनवाने और पार्क का सुंदरीकरण कराने की मांग की है।
विज्ञापन

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि धर्मेश्वर बाबा मोहल्ले में स्थित जमीन वर्ष 1995 से राजस्व अभिलेखों में आंबेडकर पार्क के नाम दर्ज है। पार्क में बाउंड्री और सुंदरीकरण नहीं कराया गया। समिति का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता का फायदा उठाकर मोहल्ले के कुछ लोगों ने पिछले सात-आठ वर्षों से भूमि पर कब्जा कर रखा है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कब्जे के सबंध में पहले भी अधिकारियों और शासन स्तर पर शिकायत की जा चुकी है। पूर्व जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पंचायत सुमेरपुर ने कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की थी लेकिन दोबारा कब्जा कर लिया गया। ज्ञापन देने वालों में इंद्रजीत वर्मा, अशोक कुमार, रामप्रकाश और रामस्नेही सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed