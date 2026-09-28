Mahoba News: एआई बना मददगार, भटकी महिला को पुलिस ने परिजनों से मिलाया

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उप निरीक्षक शिवांगी गुप्ता ने महिला के अधूरे शब्दों को समझा और एआई तकनीक का उपयोग कर संभावित जानकारी खोजी। महिला के पास कोई पहचान पत्र या दूरभाष नहीं था। इससे महिला की पहचान झारखंड निवासी हीरा तोपनो के रूप में हुई। महोबा पुलिस ने झारखंड पुलिस से समन्वय स्थापित कर परिजनों को सूचना दी। परिजन महोबा आए और आवश्यक सत्यापन के बाद महिला को सौंपा गया। परिजनों ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि एआई से अधूरे शब्दों को सर्च कर पूरा विवरण ढूंढा गया। जिससे महिला की पहचान हो सकी।