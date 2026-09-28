Mahoba News: एआई बना मददगार, भटकी महिला को पुलिस ने परिजनों से मिलाया
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:03 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
महोबा। एआई की मदद से महोबा पुलिस ने झारखंड से भटककर आई एक महिला को उसके परिजनों से मिला दिया। महिला 20 सितंबर को खरेला के बल्लायं गांव में मिली थी और अपना नाम-पता नहीं बता पा रही थी।
उप निरीक्षक शिवांगी गुप्ता ने महिला के अधूरे शब्दों को समझा और एआई तकनीक का उपयोग कर संभावित जानकारी खोजी। महिला के पास कोई पहचान पत्र या दूरभाष नहीं था। इससे महिला की पहचान झारखंड निवासी हीरा तोपनो के रूप में हुई। महोबा पुलिस ने झारखंड पुलिस से समन्वय स्थापित कर परिजनों को सूचना दी। परिजन महोबा आए और आवश्यक सत्यापन के बाद महिला को सौंपा गया। परिजनों ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि एआई से अधूरे शब्दों को सर्च कर पूरा विवरण ढूंढा गया। जिससे महिला की पहचान हो सकी।
विज्ञापन
उप निरीक्षक शिवांगी गुप्ता ने महिला के अधूरे शब्दों को समझा और एआई तकनीक का उपयोग कर संभावित जानकारी खोजी। महिला के पास कोई पहचान पत्र या दूरभाष नहीं था। इससे महिला की पहचान झारखंड निवासी हीरा तोपनो के रूप में हुई। महोबा पुलिस ने झारखंड पुलिस से समन्वय स्थापित कर परिजनों को सूचना दी। परिजन महोबा आए और आवश्यक सत्यापन के बाद महिला को सौंपा गया। परिजनों ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि एआई से अधूरे शब्दों को सर्च कर पूरा विवरण ढूंढा गया। जिससे महिला की पहचान हो सकी।
विज्ञापन