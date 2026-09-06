Maharajganj News: पनियरा के युवक की बंगलुरू में ट्रेन से कटकर मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
महराजगंज। बंगलुरू में मजदूरी करने गए पनियरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर आठ कृष्णा नगर निवासी युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। मौत की खबर सुनकर गांव व आसपास के लोगों की मृतक के घर भीड़ इकट्ठा हो गई।
बताया गया कि निरंजन गोंड़ (32) बंगलुरू में पेंट पॉलिश का काम करता था। अभी दो महीना पहले ही घर से गया था। शनिवार सुबह करीब आठ बजे वह काम पर जा रहा था। रास्ते में रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक चार भाइयों में सबसे छोटा था। सबसे बड़े भाई बेचू, रामदेव, मुन्नी लाल हैं। उसका एक 10 वर्ष का बेटा अंश है। मौत की खबर से और पत्नी पूनम, माता प्रभावती का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
बताया गया कि निरंजन गोंड़ (32) बंगलुरू में पेंट पॉलिश का काम करता था। अभी दो महीना पहले ही घर से गया था। शनिवार सुबह करीब आठ बजे वह काम पर जा रहा था। रास्ते में रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक चार भाइयों में सबसे छोटा था। सबसे बड़े भाई बेचू, रामदेव, मुन्नी लाल हैं। उसका एक 10 वर्ष का बेटा अंश है। मौत की खबर से और पत्नी पूनम, माता प्रभावती का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन