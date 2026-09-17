Maharajganj News: महिला ने पंखे से लटक कर दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 17 Sep 2026 02:08 AM IST
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- पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मधुकरपुर महदेवा का मामला
फरेंदा। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मधुकरपुर महदेवा में मंगलवार की रात करीब आठ बजे महिला ने कमरे में लगे पंखे में फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के आत्महत्या के कारण जानने की कोशिश की लेकिन पता नही चल सका है। पुलिस महिला की शिनाख्त नहीं करा सकी है।
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मधुकरपुर महदेवा निवासी जियाउद्दीन पुत्र कोदई का मंगलवार को दिन में अज्ञात महिला के साथ विवाद हुआ था। उसके बाद जियाउद्दीन घर छोड़ कर कही चला गया। रात में करीब आठ बजे महिला घर में अकेली थी उसके बाद कमरे में लगे पंखे में दुपट्टा का फंदा कर बनाकर लटक गई जिससे उसकी मौत हो गई। अगल-बगल के लोगों ने घटना को देखकर शोर मचाया और सूचना पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार, जियाउद्दीन का महिला से प्रेम संबंध था। उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया और कहीं चला गया। इससे नाराज होकर महिला ने जान दे दी। थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। महिला के आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद कारण स्पष्ट होगा।
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फरेंदा। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मधुकरपुर महदेवा में मंगलवार की रात करीब आठ बजे महिला ने कमरे में लगे पंखे में फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के आत्महत्या के कारण जानने की कोशिश की लेकिन पता नही चल सका है। पुलिस महिला की शिनाख्त नहीं करा सकी है।
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मधुकरपुर महदेवा निवासी जियाउद्दीन पुत्र कोदई का मंगलवार को दिन में अज्ञात महिला के साथ विवाद हुआ था। उसके बाद जियाउद्दीन घर छोड़ कर कही चला गया। रात में करीब आठ बजे महिला घर में अकेली थी उसके बाद कमरे में लगे पंखे में दुपट्टा का फंदा कर बनाकर लटक गई जिससे उसकी मौत हो गई। अगल-बगल के लोगों ने घटना को देखकर शोर मचाया और सूचना पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार, जियाउद्दीन का महिला से प्रेम संबंध था। उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया और कहीं चला गया। इससे नाराज होकर महिला ने जान दे दी। थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। महिला के आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के बाद कारण स्पष्ट होगा।
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