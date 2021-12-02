Maharajganj News: रास्ते के विवाद में महिला की पिटाई, प्राथमिकी दर्ज

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ग्रामीणों के अनुसार, कुछ दिन पहले पंचायत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाया गया था। उस दौरान रास्ते को बाधित नहीं करने पर सहमति बनी थी। आरोप है कि इसके बावजूद दोनों पक्षों में फिर विवाद हो गया। गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। विज्ञापन

मामले में कमलावती की तहरीर पर पुलिस ने शत्रुघ्न वर्मा, रामादेवी, सीमा और ऋतु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद ग्रामीणों के अनुसार, कुछ दिन पहले पंचायत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाया गया था। उस दौरान रास्ते को बाधित नहीं करने पर सहमति बनी थी। आरोप है कि इसके बावजूद दोनों पक्षों में फिर विवाद हो गया। गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई।मामले में कमलावती की तहरीर पर पुलिस ने शत्रुघ्न वर्मा, रामादेवी, सीमा और ऋतु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। थानाध्यक्ष अनूप कुमार त्रिपाठी ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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चिउटहां। सिंदुरिया थाना क्षेत्र के करमही गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें कमलावती गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें शत्रुघ्न वर्मा पर महिला की पिटाई करने का आरोप लगाया जा रहा है।