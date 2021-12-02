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Maharajganj News: सात लाख रुपये से होगा बागापार पंचायत भवन का कायाकल्प

Sat, 17 Oct 2026 01:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:07 AM IST
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Bagapar Panchayat building to undergo transformation with an investment of seven lakh rupees
महराजगंज। बागापार पंचायत भवन का सात लाख रुपये की लागत से कायाकल्प कराया जा रहा है। 15वें राज्य वित्त आयोग की धनराशि से भवन के एक हॉल और दो कमरों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल सकेगा। इससे लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए इधर-उधर भटकने से राहत मिलेगी।
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पंचायत भवन को ग्रामीणों की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। यहां आधार से संबंधित कार्य, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और अन्य ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों, जरूरी प्रमाणपत्रों और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए सहूलियत मिलेगी।
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पंचायत भवन का सुंदरीकरण होने से यहां ग्रामीणों की बैठकें और अन्य सरकारी गतिविधियां भी बेहतर तरीके से संचालित की जा सकेंगी। स्थानीय स्तर पर जरूरी सेवाएं उपलब्ध होने से ग्रामीणों का समय बचेगा और उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
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ग्राम विकास अधिकारी चंद्रप्रकाश गुप्ता ने बताया कि 15वें राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करीब सात लाख रुपये की लागत से पंचायत भवन के एक हॉल और दो कमरों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। भवन में आधार, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, सीएससी सेंटर और अन्य ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल सके।
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