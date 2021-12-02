फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Cadets learn first aid techniques at the NCC camp.

Maharajganj News: एनसीसी शिविर में कैडेट्स ने सीखे प्राथमिक उपचार के गुर

Sat, 17 Oct 2026 01:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Cadets learn first aid techniques at the NCC camp.
सिसवा बाजार। 102 यूपी बटालियन की ओर से गुरली में आयोजित सीएटीसी-169 प्रशिक्षण शिविर के नौवें दिन शुक्रवार को कैडेट्स को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही ड्रिल प्रतियोगिता आयोजित की गई और उन्हें सैन्य संगठन के युद्ध नायकों के इतिहास की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

दिन की शुरुआत मार्चिंग, सावधान और विश्राम जैसे ड्रिल अभ्यासों से हुई। कैडेट्स को एकाग्रता, सामूहिक तालमेल और सैन्य अनुशासन का महत्व बताया गया। प्रशिक्षण सत्र में 7.62 एमएम एसएलआर से संबंधित जानकारी देने के साथ मानचित्र के माध्यम से दिशा और स्थान की पहचान करने तथा नेविगेशन की बुनियादी जानकारी दी गई।
विज्ञापन

प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मिथुन मिश्रा ने कैडेट्स को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने, आत्मविश्वास बनाए रखने और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन के महत्व की भी जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिविर में सूबेदार सुमेर सिंह, कैंप सीनियर जेसीओ गुरनाम सिंह, सूबेदार आजाद खालिद, नायब सूबेदार अंगज कुमार, हवलदार महेश मीना, नायब सूबेदार स्वपन साह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed