Maharajganj News: 16.61 लाख से दो साधन सहकारी समितियों का हो रहा कायाकल्प

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साधन सहकारी समितियां किसानों को खाद, धान व गेहूं की खरीद के अलावा कृषि से जुड़ी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद कई समितियों के भवन लंबे समय से मरम्मत के अभाव में जर्जर स्थिति में पहुंच गए थे। बारिश के दौरान छत से पानी टपकने के साथ ही बिजली व्यवस्था, दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति भी खराब थी।ऐसे में समितियों के कायाकल्प की मांग लंबे समय से उठ रही थी। योजना के तहत परतावल ब्लॉक की मंगलपुर साधन सहकारी समिति पर 8.32 लाख रुपये खर्च किए जा रहे है। वहीं निचलौल क्षेत्र की भारत खंड साधन सहकारी समिति के लिए 8.29 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। दोनों समितियों पर कुल 16.61 लाख रुपये खर्च होंगे। अप्रैल में मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है और दिसंबर तक पूरा करने की योजना है।जिले के साधन सहकारी समिति मंगलपुर और भारत खंड पकड़ी में मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। इससे किसानों व कर्मचारियों की सुविधा बढ़ेगी। चारों तरफ से चहारदीवारी होने से सुरक्षा भी बढ़ेगी। तेजी से कार्य पूर्ण कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। -