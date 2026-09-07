Maharajganj News: आकाशीय बिजली गिरने से 400 केवीए ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त

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महराजगंज। खुटहा क्षेत्र में रविवार को बिजली गिरने से 400 और 10 केवीए के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। इससे बाजार और रिहायशी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की बिजली दोपहर बाद दो बजे से बाधित हो गई।जिले में रविवार दोपहर बाद करीब दो बजे घनघोर बारिश के साथ आकाशीय बिजली कड़कने लगी। इसी बीच चेहरी (रम्हौली) उपकेंद्र के खुटहा क्षेत्र में निराला स्टूडियो के पास स्थापित 400 केवीए और बलुआ भट्ठे के 10 केवीए ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिर गई। सप्लाई बंद रहने के बावजूद ट्रांसफार्मर से धुंआ निकलने लगा। स्थानीय लोगों ने तत्काल विद्युत निगम को सूचित किया। मौके पर पहुंचे विद्युतकर्मियों ने ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई बहाल करने का प्रयास शुरू किया। परंतु बारिश के व्यवधान के चलते सप्लाई बहाल नहीं हो पाई। लिहाजा खुटहा बाजार और गांव अंधेरे में डूब गया।इस संबंध में अवर अभियंता महेंद्र नाथ ने बताया कि खुटहा 400 केवीए और बलुआ 10 केवीए ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने की सूचना मिली थी। स्टाफ को मौके पर भेजकर सप्लाई बहाल कराने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली। उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अब सोमवार की सुबह सप्लाई बहाल करा दिया जाएगा।