फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The youth have the potential to transform the face of the nation; they should unite for development.

Maharajganj News: देश की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं युवा, विकास के लिए हों एकजुट

Mon, 31 Aug 2026 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
The youth have the potential to transform the face of the nation; they should unite for development.
फरेंदा। कस्बे के एक मैरिज हॉल में रविवार को पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए युवाओं की एकजुटता पर जोर दिया।
विज्ञापन

इस दौरान पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने कहा कि युवा देश की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके बिना देश में कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकता। युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। ऐसे में विश्व के सभी देश में युवा संगठित होकर अपने हक को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। विकास के लिए युवाओं को एकजुट होना चाहिए।
विज्ञापन

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर लोग गंभीर हो रहे हैं। पूर्व मंत्री श्यामनरायन तिवारी ने कहा कि सड़क, बिजली व पानी के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए जाने हैं। कार्यक्रम को अनूप पांडेय, रामअधार दूबे, प्रह्लाद प्रसाद, आशीष पांडेय्र, रमेश सैनी सहित अनेक लोगों ने संबोधित किया। संचालन विवेक शुक्ला ने किया। इस दौरान नरेंद्र त्रिपाठी, लक्ष्मन यादव, शेखर यादव, अमन अली, काउस मिश्रा, गोविंद मिश्रा, गुड्डू यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed