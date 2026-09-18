फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   A sack of firecrackers was also recovered near the Chhath Ghat three days ago.

Maharajganj News: तीन दिन पहले भी छठ घाट के पास से एक बोरी पटाखा बरामद

Fri, 18 Sep 2026 01:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 18 Sep 2026 01:58 AM IST
विज्ञापन
A sack of firecrackers was also recovered near the Chhath Ghat three days ago.
- ट्रक से बरामद पटाखों के स्वामियों को चिह्नित करने में जुटी पुलिस
विज्ञापन

नौतनवा। दीपावली से दो माह पहले स्थानीय कस्बा स्थित राजाबाबू ट्रांसपोर्ट से लाखों के पटाखों की हुई बरामदगी ने नौतनवा से लगाए जिले के आला अधिकारियों को हैरानी में डाल दिया है। बता दें कि तीन दिनों पूर्व ही कस्बे में स्थित भुंडी छठ घाट के पास से भी एक बोरी पटाखा बरामद हुआ था। सीमावर्ती क्षेत्रों से ताबड़तोड़ हो रही पटाखों की बरामदगी इस बात की पुष्टि करने को काफी है कि बड़े पैमाने पर पटाखों के खेप की नेपाल को तस्करी की जा रही है।
इन विस्फोटक सामग्रियों की जमाखोरी का हब भी नौतनवा कस्बा ही बना हुआ है। जिससे कहीं न कहीं से नगर अब बारूद की ढेर पर ही नजर आ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बृहस्पतिवार की दोपहर हुई बरामदगी से पहले अब तक न जाने कितनी ट्रक पटाखों की खेप नौतनवा में पहुंच चुकी होगी जिसे आबादी के बीच ही डंप कर रखा भी गया होगा। ऐसे में इन विस्फोटकों की जमाखोरी कभी भी किसी बड़ी घटना के रूप में प्रशासन के लिए चुनौती बन सकती है। फिलहाल पुलिस बृहस्पतिवार को बरामद हुई पटाखों की खेप किसकी है उसके स्वामियों को चिह्नित करने और इसे कहां डंप कर रखा जाना था सहित अन्य जरूरी जानकारियों को जुटाने में लग गई है।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह का कहना है कि ट्रक से बरामद पटाखों का जखीरा किसका है उसके स्वामियों को चिह्नित कराने का प्रयास किया जा रहा है। कस्बे में विस्फोटक पदार्थों की जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें जिसका भी नाम सामने आता है उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed