Maharajganj News: कल से लौटेगा मानसून, तराई में बारिश के आसार
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 18 Sep 2026 01:59 AM IST
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- रात में झमाझम बारिश दिन में उमस भरी दुश्वारी
- 32 अधिकतम तो 26 रिकॉर्ड हुआ न्यूनतम पारा
महराजगंज। मौसम का पल-पल बदलता रुख लोगों को परेशान कर रहा है। बुधवार की देर रात और बृहस्पतिवार की भोर मध्यम बारिश हुई वहीं दिन में धूप के चलते उमस भरी गर्मी की दुश्वारी लोगों को झेलनी पड़ी। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 तो न्यूनतम 26 डिग्री रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर से मानसून के लौटने के आसार हैं।
इधर, बुधवार का मौसम उमस भरा रहा लेकिन देर रात बारिश से रात का मौसम राहतभरा हो गया। बृहस्पतिवार सुबह लगभग आठ बजे के बाद खिली धूप दोपहर बाद चटख होती गई। इससे लोगों को उमसभरी गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि दिन डूबने के बाद हवा चलने से मौसम कुछ राहत भरा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है।
19 सितंबर से मानसून लौटने के आसार बन रहे हैं। तराई के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। - अतुल कुमार सिंह, प्रभारी, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र।
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- 32 अधिकतम तो 26 रिकॉर्ड हुआ न्यूनतम पारा
महराजगंज। मौसम का पल-पल बदलता रुख लोगों को परेशान कर रहा है। बुधवार की देर रात और बृहस्पतिवार की भोर मध्यम बारिश हुई वहीं दिन में धूप के चलते उमस भरी गर्मी की दुश्वारी लोगों को झेलनी पड़ी। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 तो न्यूनतम 26 डिग्री रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 19 सितंबर से मानसून के लौटने के आसार हैं।
इधर, बुधवार का मौसम उमस भरा रहा लेकिन देर रात बारिश से रात का मौसम राहतभरा हो गया। बृहस्पतिवार सुबह लगभग आठ बजे के बाद खिली धूप दोपहर बाद चटख होती गई। इससे लोगों को उमसभरी गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि दिन डूबने के बाद हवा चलने से मौसम कुछ राहत भरा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन छिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है।
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19 सितंबर से मानसून लौटने के आसार बन रहे हैं। तराई के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। - अतुल कुमार सिंह, प्रभारी, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र।