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पिपरा खादर गांव निवासी बसंत निषाद के पुत्र दीपक निषाद 36 वर्ष भारतीय सेना की इंजीनियरिंग रेजीमेंट में हवलदार थे। वर्तमान में उनकी तैनाती पंजाब के बठिंडा में थी। रविवार रात दीपक ड्यूटी से घर लौटते समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे सेना के साथियों ने उन्हें तत्काल आर्मी अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था।सूचना मिलने पर जवान का पार्थिव शरीर लेने के लिए उनके भाई जगन्नाथ और राकेश बठिंडा रवाना गए थे। मंगलवार को दोपहर करीब तीन बजे जैसे ही जवान दीपक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पिपरा खादर पहुंचा पूरा गांव अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। इस दौरान भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहें के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों ने नम आंखों से जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया।वहीं, जैसे ही गाड़ी से दीपक का पार्थिव शरीर दरवाजे पर उतरा पत्नी रेनू शव से लिपटकर रोने लगी। पिता बसंत एवं मां द्रौपदी देवी भी दहाड़े मारकर रो रही थी। इस मौके पर सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख आनंद शंकर वर्मा, काशीनाथ सिंह, उमेश गुप्ता, सपा नेता अजय गुप्ता आदि ने जवान को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। जीआरडी गोरखपुर की टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।