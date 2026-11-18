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बताया जा रहा है कि आग लगते ही घर में सभी सहम गए और शोर मचाने लगे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग सिलिंडर के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। करीब 20 मिनट तक सिलिंडर में आग धधकती रही।शोर सुनकर मोहल्ले के गणेश, प्रदीप, सुरेश और आशीष मौके पर पहुंच गए। युवकों ने पहले बालू डालकर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद युवकों ने सूझबूझ दिखाते हुए छड़ की मदद से जलते सिलिंडर को खींचकर घर से बाहर निकाला और भीगे हुए बोरे से उसे ढककर आग पर काबू पा लिया। युवकों की तत्परता और सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।