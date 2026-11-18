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सिंदुरिया क्षेत्र के सोनवल गांव निवासी मंत्री गुप्ता के खेत में रविवार को अचानक आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से करीब नौ डिसमिल खेत में खड़ी धान की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।परिजन के अनुसार, फसल बर्बाद होने के बाद से मंत्री गुप्ता सदमे में थे। सोमवार की रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी इकलौती बेटी जोखनी देवी उन्हें लेकर सीएचसी जगदौर पहुंचीं, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किसान की पत्नी की करीब 10 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। बेटी की शादी हो गई थी लेकिन वह पति के साथ पिता के पास ही रहती थी।इस संबंध में हलके के लेखपाल सतीश यादव ने बताया कि जली हुई फसल की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट शासन को भेजकर नियमानुसार सहायता दिलाने की कार्रवाई होगी। आग लगने के कारणों की भी जांच कराई जाएगी।