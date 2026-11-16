Maharajganj News: छठ घाटों का निरीक्षण कर डीएम ने परखी तैयारियां

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डीएम ने सबसे पहले उद्योग चौराहा स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया। यहां व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए बैरिकेडिंग को और मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सूचना पट्ट स्थापित करने को कहा। इसके बाद उन्होंने बलिया नाला स्थित छठ घाट का भी जायजा लिया।जिलाधिकारी ने सभी घाटों पर पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस और मेडिकल टीम की तैनाती की जाए। साथ ही पुलिसकर्मियों की पर्याप्त ड्यूटी लगाकर भीड़ प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था की जाए।उन्होंने स्पष्ट कहा कि व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी करें। निरीक्षण के दौरान सीडीओ महेंद्र कुमार सिंह, एडीएम डॉ. प्रशांत कुमार, जॉइंट मजिस्ट्रेट शिवम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।