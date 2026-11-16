Maharajganj News: छात्रवृत्ति के लिए कल तक करें आवेदन, 23 तक सुधार का मौका

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समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पात्र विद्यार्थियों के शत-प्रतिशत आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विद्यालयों में नोडल शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में अब तक दो चरणों में करीब 13 हजार आवेदन हो चुके हैं। तिथि बढ़ने से तीन हजार और आवेदन आने की उम्मीद है।जिला विद्यालय निरीक्षक राम नगीना भारती ने बताया कि छात्रवृत्ति की धनराशि आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। ऐसे में विद्यार्थी आधार, आय प्रमाणपत्र और बैंक खाते का विवरण जरूर जांच लें।