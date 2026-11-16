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Maharajganj News: 41 पीएचसी पर लगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, 896 मरीजों का हुआ उपचार

Mon, 16 Nov 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:51 AM IST
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The objective of the fair is to provide people in rural areas with better healthcare facilities close to where they live.
महराजगंज। जनपद के 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें कुल 896 मरीजों का पंजीकरण कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया।
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मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के नोडल अधिकारी डॉ. केपी सिंह ने बताया कि मेले का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की टीम लगाकर मरीजों की जांच और उपचार किया जाता है। लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने के साथ ही आवश्यक परामर्श भी दिया जाता है।
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मेले में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही। बुखार, खांसी, सर्दी, पेट दर्द, चर्म रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित मरीज उपचार के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों को जांच और दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई गईं। निचलौल क्षेत्र के बजही, गड़ौरा और जहदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मेले का आयोजन हुआ। यहां कुल 82 मरीजों ने पंजीकरण कराया।
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सीएचसी निचलौल के अधीक्षक डॉ. उमेश चंद ने बताया कि गड़ौरा पीएचसी पर 23, बजही पर 26 और जहदा पीएचसी पर 33 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बजही में 15 मरीज मौसमी बीमारियों से पीड़ित मिले, जबकि 11 मरीजों में चर्म रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की शिकायत रही। गड़ौरा में शुगर, बीपी के मरीज पहुंचे।
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