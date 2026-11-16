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Maharajganj News: बिरसा मुंडा के संघर्षों से युवाओं को प्रेरणा लेने का आह्वान

Mon, 16 Nov 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:51 AM IST
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Young people should draw inspiration from their lives and contribute to the development of society and the nation.
महराजगंज। जनजातीय गौरव दिवस पर रविवार को इंद्रा नगर वार्ड नंबर छह में कार्यक्रम आयोजित कर भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और योगदान को याद किया गया। मेरा युवा भारत केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज के 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
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मुख्य अतिथि आदिवासी समाज के मुखिया मोहन प्रसाद ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को संगठित कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के साथ लोगों को अधिकारों के प्रति सजग किया। उनका साहस, संघर्ष और बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहिए।
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कार्यक्रम जिला युवा अधिकारी चंद्रभूषण चौबे और लेखा एवं कार्यक्रम सहायक सुधांशु त्रिपाठी के नेतृत्व में हुआ। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर अनिल कुमार रहे। कार्यक्रम में बृहस्पति कुमार पटेल, अविनाश राय, आशुतोष गुप्ता समेत आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे।
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