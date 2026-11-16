Maharajganj News: बिरसा मुंडा के संघर्षों से युवाओं को प्रेरणा लेने का आह्वान

विज्ञापन

मुख्य अतिथि आदिवासी समाज के मुखिया मोहन प्रसाद ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को संगठित कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के साथ लोगों को अधिकारों के प्रति सजग किया। उनका साहस, संघर्ष और बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहिए।कार्यक्रम जिला युवा अधिकारी चंद्रभूषण चौबे और लेखा एवं कार्यक्रम सहायक सुधांशु त्रिपाठी के नेतृत्व में हुआ। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर अनिल कुमार रहे। कार्यक्रम में बृहस्पति कुमार पटेल, अविनाश राय, आशुतोष गुप्ता समेत आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे।