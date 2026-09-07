Maharajganj News: बिजली गिरने से मस्जिद का मीनार टूटा, घर की वायरिंग जली

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आकाशीय बिजली की चपेट में मस्जिद से सटे मकान में रहने वाले हामिद का घर भी आ गया। बिजली गिरने के कारण घर की बिजली वायरिंग और बोर्ड जलकर नष्ट हो गए। घटना के समय हामिद की मां घर के अंदर भोजन कर रही थीं। इसी दौरान तेज धमाका हुआ और बिजली के झटके से उनके हाथ में रखी थाली छिटककर दूर जा गिरी। अचानक हुए घटनाक्रम से वह भी घबरा गईं। कुछ देर तक घर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। ग्रामीणों के मुताबिक बिजली गिरने के बाद कुछ समय तक लोग घटना को लेकर दहशत में रहे। बाद में मौके पर पहुंचकर लोगों ने मस्जिद परिसर और आसपास के मकानों का जायजा लिया। मीनार और हाईमास्ट लाइट के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही मकान की विद्युत व्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि गनीमत रही कि घटना के समय कोई व्यक्ति मस्जिद परिसर या हाईमास्ट लाइट के पास मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।