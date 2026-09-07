Maharajganj News: रोहिन नहर मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
परसामलिक। नौतनवा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रतनपुर नहर रोड के बगल नहर में रविवार की सुबह मगरमच्छ दिखाई देने से आस-पास के लोगों में दहशत का माहौल है। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग को सूचना दी गई है।
उत्तरी चौंक रेंज के घोड़हवा बीट क्षेत्र के ग्राम पंचायत रतनपुर नहर रोड के बगल नहर में स्थानीय लोगों को मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीण राजू, बाबूलाल, राम केवल, जितेन्द्र, बिष्णु दयाल, सुनील, धर्मेन्द्र ने बताया कि रोहिन नहर में मगरमच्छ दिखाई देने से डर बना हुआ है। वनविभाग को सूचना दी गई है। इस संबंध में उत्तरी चौंक रेंज घोड़हवा बीट के फारेस्टर जितेन्द्र कुमार गौड़ ने बताया कि बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ आ गया है। लोगों को नहर में जाने के मना कर दिया गया है।
विज्ञापन
उत्तरी चौंक रेंज के घोड़हवा बीट क्षेत्र के ग्राम पंचायत रतनपुर नहर रोड के बगल नहर में स्थानीय लोगों को मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीण राजू, बाबूलाल, राम केवल, जितेन्द्र, बिष्णु दयाल, सुनील, धर्मेन्द्र ने बताया कि रोहिन नहर में मगरमच्छ दिखाई देने से डर बना हुआ है। वनविभाग को सूचना दी गई है। इस संबंध में उत्तरी चौंक रेंज घोड़हवा बीट के फारेस्टर जितेन्द्र कुमार गौड़ ने बताया कि बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ आ गया है। लोगों को नहर में जाने के मना कर दिया गया है।
विज्ञापन