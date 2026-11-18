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नगर पंचायत आनंदनगर के वार्ड-12 अटल नगर, सिधवारी निवासी भद्रसेन रेलवे में माली के पद पर कार्यरत थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिली थी। भद्रसेन अपने बेटे अंकित और बेटी श्रुति को उच्च शिक्षा दिला रहे थे। परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे भद्रसेन की अचानक मौत से परिजन भी स्तब्ध हैं। उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इस बारे में परिवार के लोग भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के तरीके की पुष्टि तो हुई है लेकिन इसके पीछे की वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। पुलिस पारिवारिक परिस्थितियों समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने से मौत की बात सामने आई है। खुदकुशी के कारणों की जांच की जा रही है।