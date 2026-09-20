Maharajganj News: बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दो लोगों को रौंदा, मौत

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- ई-रिक्शा में टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसाखुशहालनगर। घुघली थाना क्षेत्र के जखिरा चौराहे पर शनिवार रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े लोगों और ई-रिक्शा को टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसा। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सीएचसी घुघली पहुंचाया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक घुघली की ओर से जखिरा चौराहे की तरफ आ रहा था। चौराहे से कुछ दूरी पहले ही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। इसके बाद सड़क किनारे किराना स्टोर के सामने खड़े ई-रिक्शा को रगड़ते हुए ट्रक अंडे की दुकान की ओर जा घुसा। दुकान के पास मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए।हादसे में बसंतपुर बटोरा टोला निवासी सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। मठिया निवासी लाल मोहन मद्धेशिया और मजनू अंसारी पुत्र मुसाहेब गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को तत्काल सीएचसी घुघली पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने लाल मोहन मद्धेशिया को मृत घोषित कर दिया। वहीं मजनू अंसारी की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।टक्कर से ई-रिक्शा और दुकान का सामान क्षतिग्रस्तप्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। अनियंत्रित होने के बाद चालक वाहन को संभाल नहीं सका। ट्रक ने पहले सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा को टक्कर मारी और इसके बाद दुकान व वहां मौजूद लोगों को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा और आसपास रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया।हादसे की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंच गए। लोगों ने घायलों को ट्रक और मलबे के बीच से बाहर निकाला। घटना के बाद चौराहे पर कुछ देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।सूचना मिलते ही घुघली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घुघली थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। एक घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना के कारणों और ट्रक चालक की भूमिका की जांच की जा रही है।