Maharajganj News: चंडीथान के बंबूघाट से छह बोरी यूरिया के साथ एक गिरफ्तार

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संपतिहा चौकी इंचार्ज जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मी बरवाकला रेलवे अंडरपास के निकट संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि चंडीथान से थोङी दूर उत्तर डंडा नदी के बंबूघाट के पास एक व्यक्ति कुछ बोरी खाद लेकर नेपाल पहुंचाने की फिराक में खड़ा है। पुलिस ने उस व्यक्ति को छह बोरी भारतीय यूरिया खाद के साथ पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम विक्रम चौधरी निवासी ग्राम अमवां थाना मधुबनिया जनपद रुपनदेही राष्ट्र नेपाल बताया। पूछताछ में बताया कि वह खाद को नदी पार कराने के लिए साथियों का इंतजार कर रहा था। उसने स्वीकारा कि कभी-कभार भारत से खाद ले जाकर नेपाल में बेचता है। एसओ नौतनवा अभिषेक सिंह ने कहा कि पकड़े गए व्यक्ति और खाद को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

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अड्डा बाजार। नौतनवा थाने की संपतिहा चौकी पुलिस ने मंगलवार को चंडीथान गांव के निकट बॉर्डर की डंडा नदी के बंबूघाट से छह बोरी यूरिया के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।