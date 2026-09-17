फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Wanted accused in POCSO Act case arrested.

Maharajganj News: पाॅक्सो एक्ट का वांछित गिरफ्तार

Thu, 17 Sep 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 17 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Wanted accused in POCSO Act case arrested.
-अभियुक्त के खिलाफ भिटौली थाने में दर्ज है कई अन्य धाराओं में प्राथमिकी
विज्ञापन


भिटौली। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भिटौली पुलिस ने बुधवार को पाॅक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

भिटौली पुलिस ने बताया कि अभियुक्त चन्दन गौड़ निवासी देउरवा, थाना सिंदुरिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। उसके खिलाफ थाना भिटौली में पाक्सो एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त अहिरौली नहर पुल के पास मौजूद है। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने बुधवार लगभग 4 बजे अहिरौली नहर पुल के पास घेराबंदी कर अभियुक्त को धर दबोचा।
विज्ञापन


प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की सरगर्मी से तलाश थी। इससे पहले उसकी गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed