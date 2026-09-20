Maharajganj News: 15 शीशी नेपाली शराब के साथ एक गिरफ्तार

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निचलौल। थाना क्षेत्र के ग्रामसभा रायपुर से बंधे की ओर जाने वाली खड़ंजे पर पुलिस ने शुक्रवार रात एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई। उसके पास से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद होने पर पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। उपनिरीक्षक संजय कुमार यादव क्षेत्र में वाहन चेकिंग और वारंटियों की तलाश कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान वार्ड नंबर 12 कृष्णानगर निवासी हरी सिंह उर्फ टाफी के रूप में हुई।

- निचलौल थाना क्षेत्र के रायपुर गांव जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने की कार्रवाई