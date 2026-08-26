Maharajganj News: मानसिक प्रताड़ना से हुई मौत के मामले में एक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, रामआसरे की पत्नी कुसुम देवी ने 24 अगस्त को सिंदुरिया थाने में तहरीर दी थी। आरोप है कि गांव के रिजवान, अली मोहम्मद और मोहम्मद रजा ने कहासुनी के बाद फोन पर गाली-गलौज की। साथ ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए रामआसरे का मानसिक उत्पीड़न किया। आरोप है कि मानसिक उत्पीड़न के दौरान रामआसरे मौके पर गिर पड़े। परिजन उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर सिंदुरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने नामजद आरोपी अली मोहम्मद (75) निवासी रामपुरकला को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।थाना अध्यक्ष सिंदुरिया विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।