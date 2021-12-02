Maharajganj News: नवरात्र में तीन दिन शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री

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पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि तीनों दिन सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक नो-एंट्री प्रभावी रहेगी। इसके लिए सिंदुरिया, शिकारपुर, झनझनपुर और पकड़ी चौकी को डायवर्जन पॉइंट बनाया गया है। इन स्थानों से भारी वाहनों को नगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। विज्ञापन

नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों और प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। विज्ञापन विज्ञापन

पुलिस ने वाहन चालकों और आमजन से निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने तथा असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि तीनों दिन सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक नो-एंट्री प्रभावी रहेगी। इसके लिए सिंदुरिया, शिकारपुर, झनझनपुर और पकड़ी चौकी को डायवर्जन पॉइंट बनाया गया है। इन स्थानों से भारी वाहनों को नगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों और प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।पुलिस ने वाहन चालकों और आमजन से निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने तथा असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।

महराजगंज। शारदीय नवरात्र में दुर्गा सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 17 से 19 अक्तूबर तक शहर में भारी और वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। जाम से बचाव और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है।