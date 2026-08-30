Maharajganj News: बाढ़ से तबाही के बाद नेपाल से लौट रहे पर्यटक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोनौली। नेपाल में बाढ़ की स्थिति के बाद वहां गए पर्यटक वापस लौटने लगे हैं। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां लौटने वाले पर्यटकों से पूछताछ और आवश्यक जांच करने के बाद उन्हें भारत में प्रवेश दे रही है। शनिवार को भी सीमा क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा और नेपाल की ओर जाने वाले पर्यटकों की संख्या नहीं के बराबर रही।जानकारी के अनुसार, सीमा से लौट रहे लोगों के सामानों की जांच की जा रही है। साथ ही नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां पर्यटकों से नेपाल जाने के उद्देश्य, वहां ठहरने और वापसी से संबंधित जानकारी भी ले रही हैं। आवश्यक पूछताछ और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लोगों को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है।नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पर्यटक फिलहाल नेपाल जाने से बच रहे हैं। शनिवार को सामान्य दिनों की तुलना में सीमा पर पर्यटकों की आवाजाही काफी कम रही। नेपाल से लौटने वाले लोग तो आ रहे हैं लेकिन भारत से नेपाल जाने वाले पर्यटक नहीं के बराबर दिखाई दिए।नेपाल से लौटे लखनऊ के संगम तिवारी बताया कि पोखरा गए थे। वहां कोई समस्या नहीं है। प्रतापगढ़ के अर्जुन गुप्ता ने बताया कि काठमांडो से वापस आ रहे हैं। तीन दिनों तक वहां रुकना पड़ा रास्ते में जाम था। पोखरा के रास्ते होकर सोनौली पहुंचा हूं। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रही हैं। भंसार और सुरक्षा जांच के कारण लौटने वाले पर्यटकों को कुछ समय रुकना पड़ रहा है हालांकि जांच पूरी होने के बाद उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है।कोतवाल सोनौली महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। नेपाल से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है।