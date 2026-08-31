Maharajganj News: मारवाड़ी युवा मंच ने रैली निकाल सेहत के प्रति किया जागरूक

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कस्बे के श्रीश्याम मंदिर परिसर से युवाओं ने हाथों में बैनर और स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रैली शुरू की। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को नियमित सुबह की सैर करने, व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने तथा संतुलित एवं पौष्टिक भोजन लेने के लिए प्रेरित किया।रैली के दौरान युवाओं ने स्वस्थ शरीर को बेहतर जीवन का आधार बताते हुए लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील की। विभिन्न स्लोगन और बैनरों के माध्यम से लोगों को खानपान में सावधानी बरतने तथा शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। नगर भ्रमण के बाद रैली पुनः श्रीश्याम मंदिर परिसर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ।रैली के समापन के बाद चेयरमैन प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि धन कमाना जीवन की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है लेकिन स्वस्थ रहना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, महेंद्र अग्रवाल और अश्वनी केडिया ने अतिथियों तथा रैली में शामिल लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश अग्रवाल ने किया। इस मौके पर बाबूलाल अग्रवाल, निरंजन अग्रवाल, हरिराम भालोटिया, जयप्रकाश भालोटिया, शिव अग्रवाल, सौरभ खेतान, अंकित केडिया, गौरव अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।