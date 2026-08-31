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Maharajganj News: रिश्ते की भतीजी से शादी की जिद, विरोध पर मां को पीटा

Mon, 31 Aug 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:16 AM IST
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Insisted on marrying a distant niece; beat up mother when she objected.
परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक पर युवती से शादी करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने उसका चालान कर दिया था। छूटने के बाद आरोपी ने युवती की मां को पीट दिया। पीड़ितों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोपी दो बच्चों का पिता है।
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युवती के मुताबिक वह बृहस्पतिवार को गांव के बाहर बकरी चराने गई थी। इसी दौरान रिश्ते में लगने वाला उसका चाचा वहां पहुंच गया। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसके पिता के मोबाइल नंबर पर फोन करने और फोन नहीं उठाने को लेकर उससे सवाल किया। इसके बाद आरोपी ने युवती से शादी करने की बात कही। युवती के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसकी पहली पत्नी घर पर रहेगी और वह युवती को लेकर बाहर रहेगा। उसने जमीन-जायदाद युवती के नाम करने की बात भी कही। इस पर युवती सहम गई। घर पहुंचने के बाद युवती ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। परिजन ने मामले की शिकायत पुलिस से की।
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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया। जमानत पर छूटकर घर लौटने के बाद आरोपी ने अपने घरवालों के साथ मिलकर युवती की मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। श्यामदेउरवां थाने के एसओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।
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