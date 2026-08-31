Maharajganj News: मेजर ध्यानचंद की स्मृति में जवानों ने निकाली साइकिल रैली

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साइकिल सवार जवान सुंडी पुल, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी और नौतनवा बाजार से होकर गुजरे। इसके बाद रैली वापस वाहिनी मुख्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यवाहक कमांडेंट विप्लव दौलागजउ ने बताया कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन किसी भी जवान के लिए बेहद जरूरी है। नियमित व्यायाम और साइकलिंग जैसी गतिविधियां शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होती हैं।रैली के माध्यम से जवानों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा खेल और शारीरिक गतिविधियों को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के खेल जीवन और देश के प्रति उनके योगदान को याद करने का अवसर है। इस दौरान उप कमांडेंट पंचानन महाजन, उप कमांडेंट अमित कुमार सिंह, उप कमांडेंट अपूर्व आनंद, निरीक्षक मणिभूषण प्रकाश सहित जवानों ने प्रतिभाग किया।खेलेगा भारत, जीतेगा भारत के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रममहराजगंज। 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से रविवार को संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन 22वीं वाहिनी के कमांडेंट शक्ति सिंह ठाकुर व द्वितीय कमान अधिकारी नरेश कुमार जांगिड़ के नेतृत्व में किया गया।कार्यक्रम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस-2026 के तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान खेलेगा भारत, जीतेगा भारत के तहत आयोजित किया गया। रैली में वाहिनी के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवानों ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली के माध्यम से जवानों ने लोगों को नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। कमांडेंट शक्ति सिंह ठाकुर ने कहा कि साइकलिंग न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का बेहतर माध्यम भी है। द्वितीय कमान अधिकारी नरेश कुमार जांगिड़ ने कहा रैली के दौरान प्रतिभागियों ने खेल और फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया।