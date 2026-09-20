Maharajganj News: 96 साल की रामरती ने कहा- बेटे के चक तक नहीं मिला रास्ता

निचलौल। ग्रामसभा बैठवलिया में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान बेटे के चक तक जाने के लिए चकमार्ग नहीं मिलने की शिकायत लेकर 96 वर्षीय रामरती पत्नी बंसी शनिवार को तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचीं। उन्होंने जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगवाल के सामने अपनी समस्या रखी। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।रामरती ने बताया कि उनके बेटे विग्गू की ग्रामसभा बैठवलिया में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान उनकी भूमि से पांच प्रतिशत कटौती भी की गई लेकिन अब तक खेत तक पहुंचने के लिए चकमार्ग नहीं दिया गया है। इससे खेत तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि परिवार के लोग इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। शनिवार को जिलाधिकारी के तहसील दिवस में आने की जानकारी मिलने पर वह अपनी फरियाद लेकर पहुंचीं। बुजुर्ग महिला की शिकायत सुनने के बाद जिलाधिकारी ने चकबंदी विभाग को मामले में त्वरित कार्रवाई कर समस्या का निस्तारण करने का निर्देश दिया।