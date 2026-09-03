फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Krishnabhir Landslide: Repair of Kathmandu-Mugling Highway Could Take a Year

Maharajganj News: नेपाल में भूस्खलन से सोनौली सीमा पर लगा 12 किमी लंबा ट्रकों का जाम

Thu, 03 Sep 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Krishnabhir Landslide: Repair of Kathmandu-Mugling Highway Could Take a Year
भारत-नेपाल के अधिकारियों की सहमति से आधी रात तक खुली रहेगी सीमा
विज्ञापन

जाम में दो हजार से अधिक मालवाहक वाहन फंसे

सोनौली। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण काठमांडो जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। सीमा स्थित सोनौली बॉर्डर पर मालवाहक ट्रकों का करीब 12 किमी लंबा जाम लग गया है। जाम में दो हजार से अधिक ट्रक फंसे हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों ने रात 12 बजे तक सीमा खोलने का निर्णय लिया है।
जानकारी के अनुसार, सोनौली सीमा पर बीते तीन दिनों से नेपाल जाने वाले मालवाहक वाहनों को आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। रविवार को जाम की लंबाई करीब पांच किलोमीटर थी। तीन दिनों में यह बढ़कर करीब 12 किलोमीटर लंबी हो गई। इस जाम में दो हजार से अधिक मालवाहक वाहन फंसे हुए हैं।
विज्ञापन

भारतीय क्षेत्र में सोनौली शून्य से नौतनवा के छपवा गांव तक ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। जाम में दिल्ली, कोलकाता, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों से आए मालवाहक वाहन फंसे हैं। लंबे इंतजार के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उधर नेपाल भंसार क्षेत्र में भी सैकड़ों मालवाहक वाहन खड़े हैं। इसका असर रुपनदेही, कपिलवस्तु, पोखरा सहित नेपाल के अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए भारत और नेपाल के अधिकारियों ने मालवाहक वाहनों के आवागमन का समय बढ़ाने का फैसला किया है। अब बुधवार की रात 12 बजे तक मालवाहक ट्रकों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति रहेगी। इससे पहले सीमा पर मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिदिन सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही होता था।


कोतवाल सोनौली महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि भारतीय क्षेत्र में मालवाहक वाहनों के बढ़ते जाम को कम करने के लिए भारत और नेपाल के अधिकारियों ने आपसी सहमति से सीमा को रात 12 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। उम्मीद है कि सीमा पर अतिरिक्त समय तक वाहनों की आवाजाही जारी रहने से ट्रकों की लंबी कतार कम करने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed