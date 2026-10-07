Maharajganj News: ऑल नवोदय विद्यालय समिति स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष बने भागीरथी

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अन्य पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष शशांक मणि त्रिपाठी व कुंजन कुसुम द्विवेदी चुनी गईं। सचिव प्रमेंद्र सिंह, उपसचिव कौलेश कुमार, सदस्य ज्योति कुमारी, अरविंद कुमार, अरुण कुमार, गोपाल कृष्ण, शफीक तौरगल चुने गए।मंगलवार को एएनवीएसएसए की बैठक में संगठन को विद्यालय स्तर पर मजबूत एवं प्रभावी बनाने को लेकर प्रदेश महामंत्री ने सुझाव दिया। उन्होंने पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने, कर्मचारियों की समस्याओं को उचित मंच पर रखने तथा आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ कार्य करने पर जोर दिया। संगठन को मजबूत बनाने और कर्मचारियों के हितों के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।