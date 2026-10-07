Maharajganj News: जैतून निशा ब्लाॅक अध्यक्ष व विनोद मंत्री चुने गए

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कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से स्टाफ नर्स जैतून निशा को ब्लॉक अध्यक्ष और डॉ. अनिरुद्ध पांडेय को महामंत्री चुना। विक्रम सिंह, विमलेश कुमार और किरन भारती को उपाध्यक्ष बनाया गया। विनोद कुमार गुप्ता और सुधीर सिंह को मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अंकित पांडेय, अमीषा पटेल, आजाद मिश्रा और आशा वर्मा को संगठन मंत्री बनाया गया। डॉ. आरबी राम, डॉ. विशाल चतुर्वेदी और डॉ. रोचस्पति पांडेय को संरक्षक नियुक्त किया गया।

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फरेंदा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी में संयुक्त संघर्ष समिति एनआरएचएम के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को भी जारी रहा। इसी दौरान संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया।