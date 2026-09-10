Maharajganj News: भैया फरेंदा-लेजार महदेवा मार्ग गड्ढे में तब्दील, राहगीर परेशान

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- 20 हजार की आबादी के लिए उपयोगी है यह मार्गफरेंदा। क्षेत्र का लेजार महदेवा-भैया फरेंदा मार्ग बदहाल हालत में है। सड़क जगह-जगह टूटकर गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। बरसात के दिनों में राहगीरों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के बीच में बने गड्ढों से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसकी शिकायत विभाग से होने के बाद भी कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा है।फरेंदा क्षेत्र के लेजार महदेवा मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। सड़क के किनारे बनी नालियां भी बेमतलब साबित हो रही है। बरसात के दिनों में सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में पानी जमा होने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। करीब एक वर्ष पूर्व सड़क की मरम्मत हुई थी जो कुछ ही दिनों में टूट गई। सड़क पर जलभराव के कारण विद्यालय जाने वाले छात्रों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।इस मार्ग से करीब 20 हजार की आबादी प्रभावित होती है। इस रास्ते से लेजार महदेवा, महुअवां, हरदत्तपुर, परासखाड़, परसिया, चौतरवां,लीलाछापर, महदेवा,परसाबेनी सहित तमाम गांवों के लोगों का मुख्य मार्ग है। सड़क के पानी की निकासी न होने से सड़क गढढे में तब्दील हो गया है।लेजार-महदेवा मार्ग बदहाल होने से बरसात के दिनों में छात्रों की मुसीबत बढ़ गई है। स्कूल जाते समय पानी में गिर कर छात्र घायल हो रहे है। सड़क पर जमा पानी के निकासी की व्यवस्था न होने से परेशानी हो रही है।-विनोद चौधरी, लेजार महदेवासड़क के बीच में जलभराव के कारण गड्ढे बन गए हैं। गढढे में पानी जमा होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग रास्ता बदल कर घर से आ और जा रहे है। कुछ दिन पूर्व मरम्मत हुई थी लेकिन कुछ ही दिनों में गिटटयां उखड़ गई।- विनोद मद्धेशिया, भैया फरेंदाप्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क है। सड़क के जर्जर हालत की जानकारी मिली है। शीघ्र उसे दिखवा कर सही कर समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा।- प्रवीन कुमार भारती, अधिशासी अभियंता आरईडी, महराजगंज