फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Foundation stone laid for the construction of seven CC roads at a cost of 2 crore.

Maharajganj News: दो करोड़ की लागत से सात सीसी रोड का होगा निर्माण, हुआ शिलान्यास

Thu, 10 Sep 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
Foundation stone laid for the construction of seven CC roads at a cost of 2 crore.
नगर पंचायत बृजमनगंज के भगतसिंह नगर में सीसी रोड निर्माण का कार्य का हुआ शिलान्यास
विज्ञापन

फरेंदा। नगर पंचायत बृजमनगंज के वार्ड नंबर 11 भगतसिंह नगर में दो करोड़ रुपये की लागत से सात सीसी रोड के निर्माण के लिए बुधवार को शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जायसवाल व सभासद अनूप चौरसिया ने निर्माण कार्यों का विधिवत पूजन अर्चन कर शिलान्यास किया।
नगर अध्यक्ष राकेश जायसवाल ने बताया कि वार्ड एक से कन्हैया के घर होते हुए देवीदीन के घर तक 10.86 लाख, पीडब्ल्यूडी सड़क से मोतीलाल के घर होते हुए हनुमान मंदिर तक 15.5 लाख, दशरथ के घर से पार्क होते हुए हनुमान मंदिर तक 17.5 लाख, लक्ष्मण के घर से गौरीशंकर के घर तक 13.77 लाख, पीडब्ल्यूडी सड़क से राममिलन के घर होते हुए रामफेर के प्लाट तक 20.2 लाख, सुकई के प्लाट से मिंटू के प्लाट तक 22 लाख, चैनपुर सड़क से मिंटू के प्लाट तक सीसी रोड के निर्माण 22 लाख की लागत से निर्माण कराया जाएगा।
विज्ञापन

नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सीसी रोड निर्माण होने से वार्ड के लोगों को कीचड़ और टूटी सड़कों से निजात मिलेगी। सीसी रोड के साथ-साथ नाली का भी निर्माण होगा। इससे जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। सभासद ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। सभी सड़कों का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाएगा। इस अवसर पर सभासद धर्मेद्र चौरसिया, राजन चौरसिया, बगेदू चौरसिया, गुलाब चौरसिया, मुरलीधर सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed