Maharajganj News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
- कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत और नेडा विभाग की समीक्षा बैठक शाम 4 बजे।
- गांधी नगर स्थित एक मैरिज हॉल में कांग्रेस की बैठक सुबह 10 बजे से।
- नेहरू नगर स्थित एक मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
विज्ञापन
- गांधी नगर स्थित एक मैरिज हॉल में कांग्रेस की बैठक सुबह 10 बजे से।
- नेहरू नगर स्थित एक मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।