Maharajganj News: नगर में आज

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- गांधी नगर स्थित एक मैरिज हॉल में कांग्रेस की बैठक सुबह 10 बजे से।

- नेहरू नगर स्थित एक मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।

- कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत और नेडा विभाग की समीक्षा बैठक शाम 4 बजे।