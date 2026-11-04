महराजगंज: लोकतंत्र में सरकार का बदलाव वोट से होता है, अराजकता से नहीं: पंकज चौधरी
एएनआई Published by: अनुराग रंजन Updated Wed, 04 Nov 2026 01:04 PM IST
सार
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से उनकी मंशा उजागर हो रही है। कोई सत्ता परिवर्तन की बात करता है तो कोई बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरणा लेने की बात कहता है। उन्होंने कहा कि भारत में शासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही चलेगा।
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विस्तार
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर देश की जनता को गुमराह करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार का बदलाव मतपेटी के माध्यम से होता है, न कि अराजकता का माहौल बनाकर। भाजपा देश को जागरूक करने के उद्देश्य से पदयात्रा निकाल रही है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं।
लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही चलेगा भारत में शासन
उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से उनकी मंशा उजागर हो रही है। कोई सत्ता परिवर्तन की बात करता है तो कोई बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरणा लेने की बात कहता है। उन्होंने कहा कि भारत में शासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही चलेगा।
सपा नेता एसटी हसन के भगवान राम के जन्मस्थान को लेकर दिए गए बयान पर भी पंकज चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान पहली बार नहीं दिए गए हैं। कोई भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाणपत्र मांगता है तो कोई सनातन धर्म के पवित्र मंत्रों को अपशब्द बताता है।
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सामने आ रही है विपक्ष का वास्तविक चरित्र और मंशा
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव से जुड़े नेताओं के बयानों से विपक्ष का वास्तविक चरित्र और मंशा सामने आ रही है। जब जनता ऐसे बयानों का जवाब मतदान के जरिए देगी तो विपक्षी नेता फिर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे।
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लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही चलेगा भारत में शासन
उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से उनकी मंशा उजागर हो रही है। कोई सत्ता परिवर्तन की बात करता है तो कोई बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरणा लेने की बात कहता है। उन्होंने कहा कि भारत में शासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही चलेगा।
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सपा नेता एसटी हसन के भगवान राम के जन्मस्थान को लेकर दिए गए बयान पर भी पंकज चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान पहली बार नहीं दिए गए हैं। कोई भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाणपत्र मांगता है तो कोई सनातन धर्म के पवित्र मंत्रों को अपशब्द बताता है।
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सामने आ रही है विपक्ष का वास्तविक चरित्र और मंशा
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव से जुड़े नेताओं के बयानों से विपक्ष का वास्तविक चरित्र और मंशा सामने आ रही है। जब जनता ऐसे बयानों का जवाब मतदान के जरिए देगी तो विपक्षी नेता फिर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे।