महराजगंज: लोकतंत्र में सरकार का बदलाव वोट से होता है, अराजकता से नहीं: पंकज चौधरी

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उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों से उनकी मंशा उजागर हो रही है। कोई सत्ता परिवर्तन की बात करता है तो कोई बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरणा लेने की बात कहता है। उन्होंने कहा कि भारत में शासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही चलेगा।सपा नेता एसटी हसन के भगवान राम के जन्मस्थान को लेकर दिए गए बयान पर भी पंकज चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से इस तरह के बयान पहली बार नहीं दिए गए हैं। कोई भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाणपत्र मांगता है तो कोई सनातन धर्म के पवित्र मंत्रों को अपशब्द बताता है।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव से जुड़े नेताओं के बयानों से विपक्ष का वास्तविक चरित्र और मंशा सामने आ रही है। जब जनता ऐसे बयानों का जवाब मतदान के जरिए देगी तो विपक्षी नेता फिर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे।