Maharajganj News: सोनौली सीमा पर नेपाल में सियार ने तीन को काटकर किया घायल

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स्थानीय निवासी प्रेम जायसवाल और राहुल मद्धेशिया के मुताबिक, सुबह करीब पांच बजे सोनौली की दो नंबर गली के बाहर सियार दिखाई दिया। लोगों ने उसे भगाया तो वह प्रेमनगर कॉलोनी की तरफ पहुंच गया। वहां से नेपाल की ओर भाग गया। उधर, नेपाली क्षेत्र में सियार ने बेलहिया निवासी पदम छेत्री, सागर गुरुंग और सूरज गुरुंग को काटकर घायल कर दिया।डीएसपी भैरहवा चंद्र किशोर शाह ने बताया कि सियार दिखाई देने पर उसके पास जाने, घेरने या भगाने की कोशिश न करें। तत्काल वन विभाग को सूचना दें। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रिहायशी इलाकों में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। बच्चों को अकेले बाहर न भेजने व सुबह-शाम अकेले निकलने से बचने की अपील की गई है।