Maharajganj News: ब्रेक प्रेशर पाइप फटने से बस ट्रेलर से टकराई, बड़ा हादसा टला

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, गोरखपुर से महराजगंज जा रही बस ने परतावल चौराहे पर यात्रियों को उतारा। इसके बाद बस जैसे ही आगे बढ़ी, करीब 10 मीटर की दूरी पर उसका ब्रेक प्रेशर पाइप फट गया। इसी दौरान पनियरा की तरफ से आ रहे ट्रेलर से बस की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस की रफ्तार करीब पांच किलोमीटर प्रति घंटा थी। बस चालक के अनुसार, ब्रेक का प्रेशर पाइप फटने के कारण यह हादसा हुआ।घटना के बाद चौराहे पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को सड़क से हटवाकर आवागमन सुचारु कराया। चौकी प्रभारी अनीस सिंह ने बताया कि बस को चौराहे से हटा दिया गया है। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।