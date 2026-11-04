Maharajganj News: ब्रेक प्रेशर पाइप फटने से बस ट्रेलर से टकराई, बड़ा हादसा टला
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:53 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:53 AM IST
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परतावल। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के परतावल चौराहे पर मंगलवार शाम करीब पांच बजे ब्रेक प्रेशर पाइप फटने से एक सवारी बस अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई। हादसे के समय बस में एक दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बस की रफ्तार कम होने के कारण किसी यात्री को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के अनुसार, गोरखपुर से महराजगंज जा रही बस ने परतावल चौराहे पर यात्रियों को उतारा। इसके बाद बस जैसे ही आगे बढ़ी, करीब 10 मीटर की दूरी पर उसका ब्रेक प्रेशर पाइप फट गया। इसी दौरान पनियरा की तरफ से आ रहे ट्रेलर से बस की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस की रफ्तार करीब पांच किलोमीटर प्रति घंटा थी। बस चालक के अनुसार, ब्रेक का प्रेशर पाइप फटने के कारण यह हादसा हुआ।
घटना के बाद चौराहे पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को सड़क से हटवाकर आवागमन सुचारु कराया। चौकी प्रभारी अनीस सिंह ने बताया कि बस को चौराहे से हटा दिया गया है। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
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जानकारी के अनुसार, गोरखपुर से महराजगंज जा रही बस ने परतावल चौराहे पर यात्रियों को उतारा। इसके बाद बस जैसे ही आगे बढ़ी, करीब 10 मीटर की दूरी पर उसका ब्रेक प्रेशर पाइप फट गया। इसी दौरान पनियरा की तरफ से आ रहे ट्रेलर से बस की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस की रफ्तार करीब पांच किलोमीटर प्रति घंटा थी। बस चालक के अनुसार, ब्रेक का प्रेशर पाइप फटने के कारण यह हादसा हुआ।
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घटना के बाद चौराहे पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को सड़क से हटवाकर आवागमन सुचारु कराया। चौकी प्रभारी अनीस सिंह ने बताया कि बस को चौराहे से हटा दिया गया है। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
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