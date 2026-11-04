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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Even after three years, the women have received neither their principal amount back nor any commission.

Maharajganj News: कमीशन का झांसा देकर जमा कराए रुपये, मांगने पर मारपीट की कोशिश

Wed, 04 Nov 2026 02:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:49 AM IST
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Even after three years, the women have received neither their principal amount back nor any commission.
परतावल। नेटवर्किंग कंपनी में कमीशन का लालच देकर चार महिलाओं से रुपये जमा करा लिए गए। तीन साल बाद भी न तो मूलधन वापस मिला और न ही कमीशन। मंगलवार को रुपये मांगने पहुंचीं महिलाओं के साथ गाली-गलौज और मारपीट की कोशिश का आरोप है। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के लुहसी गांव निवासी रासमुखी, आशा देवी, खुशबू और यशोदा ने मामले में श्यामदेउरवा थाने में तहरीर दी है। एसओ महेंद्र मिश्रा ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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