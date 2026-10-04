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Maharajganj News: किशोरी को भगा ले जाने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Sun, 04 Oct 2026 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:59 AM IST
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FIR registered over allegation of abducting a teenage girl.
भिटौली। घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले में पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की है। परिजन ने एक युवक पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है।
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जानकारी के अनुसार, बलिराम निवासी थाना घुघली क्षेत्र ने थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री दिनांक 18 सितंबर को शाम करीब 4 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि ग्राम पंचायत बैजौली, थाना श्यामदेउरवा निवासी एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। उसने बताया कि वह रोजगार के सिलसिले में बंगलूरू में रहता था घर वापस आने पर जानकारी हुई। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता की तहरीर पर आरोपी आदित्य पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
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