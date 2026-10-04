फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   9.78 crore received for mid-day meals in council schools.

Maharajganj News: परिषदीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए 9.78 करोड़ मिले

Sun, 04 Oct 2026 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
9.78 crore received for mid-day meals in council schools.
1840 स्कूलों में भोजन व्यवस्था बेहतर करने की तैयारी
विज्ञापन

9.28 करोड़ रुपये भेजने की प्रक्रिया पूरी
महराजगंज। जिले के 1840 परिषदीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शासन से 9.78 करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। इसमें से 9.28 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन निधि के खातों में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी से अनुमोदन मिल गया है। जल्द ही संबंधित खातों में धनराशि भेजी जाएगी।

शासन से मिली धनराशि का उपयोग मध्याह्न भोजन योजना के तहत आवश्यक मदों में किया जाएगा। जिले के सभी 1840 परिषदीय स्कूलों में योजना का संचालन किया जा रहा है। विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नियमित रूप से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। धनराशि समय से मिलने से भोजन व्यवस्था के संचालन में आने वाली दिक्कतें दूर होने की उम्मीद है। धनराशि को मध्याह्न भोजन निधि के खातों में पहुंचने के बाद विद्यालय स्तर पर भोजन व्यवस्था के लिए आवश्यक खर्च किया जा सकेगा। इससे बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन

वर्जन



शासन से मध्याह्न भोजन के लिए 9.78 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें से 9.28 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन निधि में भेजने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिलाधिकारी से अनुमोदन भी मिल चुका है। जल्द ही संबंधित खातों में धनराशि भेज दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

- सुरजीत सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed