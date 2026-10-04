फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   13 athletes selected in the stadium's athletics trials.

Maharajganj News: स्टेडियम के एथलेटिक्स ट्रायल में 13 खिलाड़ियों का चयन

Sun, 04 Oct 2026 02:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
13 athletes selected in the stadium's athletics trials.
शनिवार को आयोजित ट्रायल में 35 खिलाड़ी हुए शामिल
विज्ञापन

महराजगंज। छत्रपति शाहूजी महराजगंज स्टेडियम में शनिवार को प्रदेश स्तरीय समन्वय सीनियर पुरुष एथलेटिक्स चयन ट्रायल आयोजन किया गया। इसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए 35 धावकों ने दमखम दिखाया।
110 मीटर हर्डल और तिकूद (ट्रिपल जंप) में कोई खिलाड़ी मानक पर खरा नहीं उतरा, इसलिए इन दो इवेंट में चयन नहीं हो सका। शेष अन्य में श्रेणियों में 13 का चयन हुआ। स्टेडियम कोच आसिफ एकबाल ने बताया कि चयन सूची के अनुसार 100 मीटर दौड़ में रामसागर, 200 मीटर में सरफुद्दीन, 400 मीटर में अंकित यादव, 800 मीटर में प्रमोद पवन, 1500 मीटर में सुधीर और रामकिहुन, 3000 मीटर में अभिषेक साहनी और विक्रम, 400 मीटर में मुन्ना का चयन हुआ।
विज्ञापन

फील्ड इवेंट में लंबी कूद में विशाल यादव, ऊंची कूद में अमित, गोला फेंक में दीपेन्द्र गौड़, चक्का फेंक में शिवसागर, भाला फेंक में कृष्णा यादव और 10000 मीटर वाकिंग में आर्यन उमर ने बाजी मारी। चयनित सभी खिलाड़ी आगामी प्रदेश स्तरीय समन्वय प्रतियोगिता में महराजगंज का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन
इटावा में होने वाली राज्य स्तरीय एथलेटिक्स स्पर्धा का चयन ट्रायल शनिवार आयोजित किया गया जिसमें 13 का चयन किया गया। राज्य स्तरीय खेलने से पहले यह मंडलीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे।
-सरिता रानी, जिला क्रीड़ा अधिकारी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed