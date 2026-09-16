फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Emphasis on improving waste disposal and sanitation systems.

Maharajganj News: कूड़ा निस्तारण और सफाई व्यवस्था सुधारने पर जोर

Wed, 16 Sep 2026 01:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 16 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Emphasis on improving waste disposal and sanitation systems.
- 17 से 17 अक्तूबर तक चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान
विज्ञापन

- वार्डों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर होगी विशेष सफाई
महराजगंज। शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका परिषद अब एक माह तक विशेष अभियान चलाएगी। 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान के तहत वार्डों से लेकर बाजार और प्रमुख मार्गों तक विशेष सफाई कराई जाएगी।
मंगलवार को नगर पालिका सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान की कार्ययोजना तय की गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों से घरों और दुकानों से निकलने वाला कूड़े को सड़क अथवा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंकने की अपील की। साथ ही गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने और पालिका के कूड़ा संग्रहण व्यवस्था में सहयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।
विज्ञापन

अभियान के दौरान नगर के सभी प्रमुख क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलेगा। सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाएगी और जरूरत के अनुसार सफाई कर्मियों की टीमें सक्रिय की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा न फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही नियमित कूड़ा उठान और कूड़ा अलग-अलग रखने की व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला प्रबंधक अधिकारी चंद्र प्रकाश गौतम ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए विभागीय टीम के साथ आमजन की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। प्रोजेक्ट एनालिस्ट अभय कुमार गुप्ता ने कहा कि कूड़ा अलग-अलग रखने और नियमित संग्रहण अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। सभासद अमितेश गुप्ता ने कहा कि वार्ड स्तर पर लोगों को जोड़कर अभियान को प्रभावी बनाया जाएगा। सभासद सदरे आलम ने स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बताया।

बैठक में ईओ आलोक कुमार मिश्रा, प्रधान लिपिक बैकुंठनाथ यादव, सभासद ऋषिकेश पटेल, गोरख गुप्ता, राणा पटेल, शेषमणि पटेल, मुरारी लाल निगम समेत कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed